Ольга Вовк вернулась в правительство Мурманской области в роли замгубернатора

Ольга Вовк стала новым заместителем губернатора Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

В команду правительства Мурманской области в статусе заместителя губернатора вернулась Ольга Вовк. В 2020 году она с должности министра градостроительства и благоустройства ушла в декрет.

Главной задачей после возвращения Ольги Вовк будет исполнение поручения президента о создании опорных городов в Арктике.

- Это инициатива нашей рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета, предметно обсудили ее во время визита президента в июле, официально вышло соответствующее постановление, предстоит утвердить перечень таких городов, но понятно, что Мурманск таким городом является точно. Требуется глубокая систематическая работа, анализ точек роста, разработка мастер-плана для утверждения федеральным правительством, чтобы в 2025 году все источники финансирования были определены, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ольга Вовк также займется работой по реновации ЗАТО, где также планируют изменить подход, сделать его более комплексным. Помимо этого новый замгубернатора будет координировать рабочую группу по Арктике при комиссии Госсовета. Все эти процессы будут идти в постоянном взаимодействии со всеми ведомствами и структурами.

До перехода в правительство Мурманской области Ольга Вовк работала в Агентстве стратегических инициатив заместителем директора дивизионной городской экономики и занималась вопросами городского развития, территориального планирования.

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