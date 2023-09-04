В Снежногорске из-за долгов по зарплате на двух предприятиях возбудили уголовные дела

Два предприятия Снежногорска с апреля не выплачивают своим сотрудникам зарплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области сотрудники двух предприятий в Снежногорске обратились за помощью в Трудинспекцию и к следователями, потому что более двух месяцев не получают зарплату.

Речь идет о компаниях «Калган» и «Арно-Трейд», где 12 сотрудников с апреля не получают зарплату и иные выплаты. Общий долг перед ними составляет уже 1,5 миллиона рублей.

- По указанию и.о. руководителя следственного управления Алексея Коротких незамедлительно организовали процессуальную проверку, по результатам которой следственный отдел по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

На предприятиях прошли обыски и выемка документов.

Ранее в Мурманскстате рассказали о долгах организаций по зарплате своим работникам. О наличии просроченной задолженности на 1 августа сообщили три организации.

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа.

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