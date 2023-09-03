В Свято-Никольский кафедральный собор Мурманска прибыл Годеновский Крест

Крестный ход с копией Годеновского Креста будет проходить по всей России. Фото: vk.com/nikolasobor

В Свято-Никольский кафедральный собор Мурманска 2 сентября прибыл Святой Годеновский Крест. Святыня будет там до 12.00 4 сентября, северян приглашают помолиться и приложиться к Кресту.

Крестный ход с копией Годеновского Креста будет проходить по всей России до 7 ноября по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, затронув города от Мурманска до Севастополя, и от Бреста до Владивостока.

Напомним: Кафедральный собор в Мурманске построят на улице Буркова.

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