Кафедральный собор в Мурманске построят на улице Буркова

Решение о его создании принял Синод на своем последнем совещании накануне революции, но планам было не суждено осуществиться в советские годы. Фото: Мурманская епархия

В Мурманске по благословению Патриарха Кирилла построят кафедральный Свято-Преображенский Николаевский собор.

Решение о его создании принял Синод на своем последнем совещании накануне революции, но планам было не суждено осуществиться в советские годы.

Одним из самых сложных вопросов строительства первого для Мурманска кафедрального собора был выбор места. В качестве площадок рассматривались территория у Спаса на Водах, стадион Профсоюзов, но в итоге выбор пал на площадку на улице Капитана Буркова, где раньше находился парк аттракционов. А еще ранее - кладбище погибших воинов-интернационалистов.

— Строить церковь на кладбище - нормально, это дань памяти погибшим, мемориал. А вот построить на захоронении парк аттракционов, торговый центр или жилой дом - это уже неправильно. Захоронения были перенесены, но документы не подтверждают, что все останки были эксгумированы, нам предстоят большая работа по этой части, - рассказал руководитель проекта строительства кафедрального собора протоиерей Владимир Семенов.

Сейчас участок земли под собор находится в частной собственности, это коммерческая земля, стоимость которой оценивается в 23 миллиона рублей.

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