В Кировске открылся центр «МФЦифра» со школой цифровой грамотности

В новом центре жителей Кировска научат, как получить услуги в электронном виде. Фото: правительство Мурманской области

1 сентября в Кировске на базе местного МФЦ на улице Юбилейной, 13 открылся Центр цифровых компетенций («МФЦифра»), при котором также работает школа цифровой грамотности. Сделано это, в том числе, для того, чтобы больше северян могли воспользоваться услугами в электронном виде.

- Специалисты многофункционального центра всегда помогут гражданам проверить свою учетную запись на Госуслугах, подтвердить ее для дальнейшей подачи документов через портал, а также окажут техническую и консультационную поддержку в подаче заявлений на предоставление услуг в электронной форме, - сообщили в министерстве цифрового развития Мурманской области.

«МФЦифра» в Кировске стала 11-й по счету в Мурманской области.

Напомним: с 1 августа в России появилась новая форма национальной валюты - цифровой рубль, а с 15 августа начались пилотные операции. Для мошенников это возможность придумать новые схемы обмана, поэтому северян призывают быть бдительнее.

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