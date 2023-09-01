В Первомайском округе Мурманска из-за аварии встали троллейбусы

Из-за этого оказалось почти заблокировано движение в сторону севера - троллейбусы не могут проехать через участок с ДТП.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Днем 1 сентября на проспекте Кольском рядом с улицей Капитана Орликовой в Мурманске произошла авария.
Из-за этого оказалось почти заблокировано движение в сторону севера - троллейбусы не могут проехать через участок с ДТП.
Также троллейбусы не идут в сторону юга, проезжают только автобусы.
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД региона.
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