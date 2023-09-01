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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:41

В Первомайском округе Мурманска из-за аварии встали троллейбусы

ДТП в Первомайском округе спровоцировало большую пробку
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Из-за этого оказалось почти заблокировано движение в сторону севера - троллейбусы не могут проехать через участок с ДТП.

Из-за этого оказалось почти заблокировано движение в сторону севера - троллейбусы не могут проехать через участок с ДТП.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Днем 1 сентября на проспекте Кольском рядом с улицей Капитана Орликовой в Мурманске произошла авария.

Из-за этого оказалось почти заблокировано движение в сторону севера - троллейбусы не могут проехать через участок с ДТП.

Также троллейбусы не идут в сторону юга, проезжают только автобусы.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД региона.

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