Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:15

Руководителей трех УК Мурманской области оштрафовали на 125 тысяч рублей

В Мурманской области привлекли к административной ответственности три УК
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Общий размер штрафов составил 125 тысяч рублей.

Общий размер штрафов составил 125 тысяч рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мингосжилстройнадзор Мурманской области оштрафовал три управляющие компании региона за нарушение лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами.

Под административною ответственность попали руководители таких УК, как «Севжилсервис», «Льян-Сервис», «Севергрупп», «МКД Мурманска».

Общий размер штрафов составил 125 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru