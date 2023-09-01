Руководителей трех УК Мурманской области оштрафовали на 125 тысяч рублей

Общий размер штрафов составил 125 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мингосжилстройнадзор Мурманской области оштрафовал три управляющие компании региона за нарушение лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами.

Под административною ответственность попали руководители таких УК, как «Севжилсервис», «Льян-Сервис», «Севергрупп», «МКД Мурманска».

Общий размер штрафов составил 125 тысяч рублей.

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