На улице Беринга в Мурманске на 8 часов ограничат движение

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничении движения в Первомайском округе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей в Мурманске предупреждают об ограничении движения в Первомайском округе.
- Согласно постановлению администрации, будет запрещено движение всех видов транспорта по проезжей части по улице Беринга в районе дома № 14 с 8 до 17 часов 5 сентября, - сообщили в мэрии.
Напомним: 1 сентября также перекроют одну из центральных улиц Мурманска.
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