На улице Беринга в Мурманске на 8 часов ограничат движение

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничении движения в Первомайском округе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничении движения в Первомайском округе.

- Согласно постановлению администрации, будет запрещено движение всех видов транспорта по проезжей части по улице Беринга в районе дома № 14 с 8 до 17 часов 5 сентября, - сообщили в мэрии.

Напомним: 1 сентября также перекроют одну из центральных улиц Мурманска.

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