Житель Колы хранил секретные госданные на своем компьютере

В Коле сотрудники ФСБ привлекли в ответственности местного жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коле сотрудники ФСБ привлекли в ответственности местного жителя. Выяснилось, что мужчина хранил на своем компьютере секретные государственные данные.

- Северянин обрабатывал и хранил электронные копии служебных документов на подключенном к Интернету компьютере, что категорически запрещено, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Однако документы не попали в руки злоумышленников, поэтому мужчине объявили лишь официальное предостережение.

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