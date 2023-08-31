В поликлинике Мурмашей появился современный цифровой маммограф

В поликлинике Мурмашей с недавних пор работает современный цифровой маммограф. Фото: Правительство Мурманской области

В поликлинике Мурмашей с недавних пор работает современный цифровой маммограф. Медучреждение обзавелось аппаратом, стоимостью в 17 миллионов рублей, в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- На новом оборудовании провели уже более 110 исследований. Цифровой маммограф обладает преимуществами в качестве диагностики и удобнее в работе для специалистов, - сообщили в минздраве региона.

Ранее был проведен капремонт здания поликлиники. Обновление обошлось в 220 миллионов рублей.

Напомним: в Оленегорске дополнительно отремонтируют детскую поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru