Реконструкция будущей детской художественной школы в Мурманске идет в срок

Ремонт фасада будущей детской художественной школы в Мурманске хотят закончить до холодов. Фото: Администрация города Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин проверили ход реконструкции здания на на улице Полярной Дивизии, 1/16, где раньше находилась обычная школа, а после ремонта откроют детскую художественную школу.

- В настоящий момент темпы реконструкции удовлетворительные, подрядчик укладывается в срок. Сейчас важно до наступления холодов закончить работы по ремонту фасада. Напомню, что здание, построено в 1937 году, одно из первых каменных строений в городе. Поэтому сохранению исторического облика – особое внимание, - сообщил Игорь Морарь.

Напомним: в мурманском спорткомплексе «Авангард» завершился ремонт. Обновленный центр откроет свои двери уже 1 сентября, в этот день в бассейне пройдут бесплатные сеансы и ознакомительные занятия для малышей.

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