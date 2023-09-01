В Коле пройдет мультикультурный фестиваль «Кольские легенды»

Самые активные участники фестиваля смогут заработать бонусные жетоны и обменять их на памятные подарки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В межпоселенческой библиотеке в Коле 16 сентября состоится мультикультурный фестиваль «Кольские легенды», приуроченный к 85-летию Мурманской области.
Праздник откроют в 13.30 «Хороводом дружбы». Гости смогут познакомиться с национальной культурой и особенностями быта народов и субэтнических групп, проживающих в Кольском районе: саамов, киргизов, поморов, казаков.
В программе - мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, лекции от ведущих спикеров региона, дегустации национальных блюд, работа книжной лавки, квиз и концерт современной музыки.
- Кроме того, на этой площадке пройдет презентация настольных игр «Монополист-Мурманск» и «Поймай северное сияние», основой для которых послужили факты о природе и достопримечательностях Мурманской области, - сообщили организаторы.
Самые активные участники фестиваля смогут заработать бонусные жетоны и обменять их на памятные подарки.
Заключительным аккордом фестиваля станет литературно-музыкальный вечер «Отсюда начинается Россия» и концерт ведущих ансамблей и исполнителей песенного творчества разных народов.
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