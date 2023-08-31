В Мурманской области начали установку пролетов моста через реку Большая Лавна

В Мурманской области строят сразу несколько новых железнодорожных мостов в рамках проекта Мурманского транспортного узла. Фото: Скриншот видео / РЖД

В Мурманской области строят сразу несколько новых железнодорожных мостов в рамках проекта Мурманского транспортного узла. Один из них находится на линии Выходной – Лавна.

- Начали установку пролетов на мост через реку Большая Лавна. Конструкция состоит из пяти одинаковых пролетных строений, каждое длиной 34,6 метра и массой 98,1 тонны. Три пролета уже смонтировали, в сентябре поставим оставшиеся два, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: продолжается строительство железнодорожного моста через реку Тулому, который также возводят в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В начале июня подрядчик поднял четвертый пролет конструкции протяженностью в 110 метров.

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