Молодые учителя Заполярья получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей

В Мурманской области приняты меры финансовой поддержки для учителей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области приняты меры финансовой поддержки для учителей.
Как сообщил губернатор Андрей Чибис, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат молодые педагоги, впервые приступившие к работе с 1 сентября 2023 года и проработавшие полный учебный год.
Ежемесячная доплата в размере 10-15 тысяч рублей положена учителям первой и высшей квалификационной категории. Заслуженные учителя будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.
Также предоставляется ежемесячная компенсация аренды жилья педагогам, которые переехали в регион и трудоустроились на квотированные рабочие места.
Напомним: в мурманском спорткомплексе «Авангард» завершился ремонт. Обновленный центр откроет свои двери уже 1 сентября, в этот день в бассейне пройдут бесплатные сеансы и ознакомительные занятия для малышей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru