Молодые учителя Заполярья получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей

В Мурманской области приняты меры финансовой поддержки для учителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области приняты меры финансовой поддержки для учителей.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат молодые педагоги, впервые приступившие к работе с 1 сентября 2023 года и проработавшие полный учебный год.

Ежемесячная доплата в размере 10-15 тысяч рублей положена учителям первой и высшей квалификационной категории. Заслуженные учителя будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Также предоставляется ежемесячная компенсация аренды жилья педагогам, которые переехали в регион и трудоустроились на квотированные рабочие места.

Напомним: в мурманском спорткомплексе «Авангард» завершился ремонт. Обновленный центр откроет свои двери уже 1 сентября, в этот день в бассейне пройдут бесплатные сеансы и ознакомительные занятия для малышей.

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