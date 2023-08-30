В Мурманске 1 сентября откроют после ремонта спорткомплекс «Авангард»

В мурманском спорткомплексе «Авангард» завершился ремонт. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В мурманском спорткомплексе «Авангард» завершился ремонт. Обновленный центр откроет свои двери уже 1 сентября, в этот день в бассейне пройдут бесплатные сеансы и ознакомительные занятия для малышей.

- В здании отремонтирована входная группа, установлены новые поручни, в большой и малой чашах бассейна частично заменена плитка, проведена очистка отстойника воды, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

А самой главной радостью для спортсменов стало появление на территории «Авангарда» полноразмерного футбольного поля. Стадион уже открыт для всех желающих, поле будет использоваться круглогодично, в том числе для тренировок учащихся спортшкол.

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