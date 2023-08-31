Жителя Мурманска будут судить за убийство по неосторожности

От одного неосторожного удара житель Мурманска упал и получил смертельную травму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 34-летнего местного жителя. Как сообщили в СКР региона, его обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- По версии следствия, 4 июня на автомобильной парковке в районе дома 5/23 по улице Воровского между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, мужчина ударил оппонента рукой по голове, после чего последний упал и ударился затылком об асфальт. Спустя непродолжительное время от полученных телесных повреждений потерпевший 1990 года рождения скончался в медучреждении, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, северянину грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним: житель Мурманска забил друга до смерти и расчленил.

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