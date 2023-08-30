На западном берегу Кольского залива заметили столб дыма

Днем 30 августа на западном берегу Кольского залива напротив Мурманска заметили столб дыма. Пожар случился в Минькино. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

Днем 30 августа на западном берегу Кольского залива напротив Мурманска заметили столб дыма. Пожар случился в Минькино.

- Горит бесхозное строение, размером 7 на 3 квадратных метра. На место выехали два отделения, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель МЧС по Мурманской области Александра Веремей.

Напомним: рано утром 28 августа в Мурманске случился мощный пожар в автогородке на улице Карла Маркса, 64. На борьбу с возгоранием ушло почти девять часов.

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