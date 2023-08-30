В Мурманкую область привезут православную святыню - Годеновский крест

Мурманск станет одной из точек общероссийского миссионерского Крестного хода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурманск станет одной из точек общероссийского миссионерского Крестного хода, посвященного 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Из столицы Кольского Заполярья ход стартует в Севастополь.

В его рамках в Мурманск привезут православную святыню - Годеновский креста.

3 сентября в 9.00 с его участием пройдет Божественная литургия в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска. После святыню привезут в Мончегорск, в 14.00 4 сентября пройдет молебен в Свято-Вознесенском кафедральном соборе.

Напомним: в Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея.

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