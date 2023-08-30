Жителю Ковдора пришлось закрыть кредит на 400 тыс рублей ради поездки заграницу

О долгах ковдорчанин задумался уже на пограничном контроле, где его не пустили за границу из-за запрета покидать пределы Родины.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Ковдора закрыл внушительный долг перед кредитной организацией, чтобы выехать из страны. Мужчина задолжал 400 тысяч рублей и не погашал кредит долгое время, после чего судебные приставы огранили право на выезд северянина за пределы РФ.
О долгах ковдорчанин задумался уже на пограничном контроле, где его не пустили за границу из-за запрета покидать пределы Родины.
- Не желая менять свои дальнейшие планы, мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Кроме того, ему пришлось заплатить и исполнительский сбор в размере более 28 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.
После этого местный житель смог отправиться в другую страну.
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