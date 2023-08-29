В Мурманской области финансовую грамотность внедряют в школьную программу

В Мурманске накануне нового учебного года проходит традиционная августовская встреча педагогов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске накануне нового учебного года проходит традиционная августовская встреча педагогов. На ней среди прочих вопросов обсуждают финансовую грамотность детей - эту тему активно внедряют в школьную программу. Ее элементы включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир.

- Более 100 тематических заданий по финансовой грамотности опубликованы на образовательной платформе «Моя школа», которая уже доступна во многих средних общеобразовательных учреждениях. 14 сентября стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности, которые Банк России ежегодно проводит для школьников с 5 по 10 классы по всей стране. На уроках ребятам рассказывают, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом, - сообщили в отделении Центробанка России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманскую область с приходом похолодания постепенно возвращается отопительный сезон. Так, в ЗАТО Александровск отопление начнут подключать 29 августа. Правда, пока не в многоквартирные дома, а в медучреждения, школы и детсады, организации культуры.

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