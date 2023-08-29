Мурманский гидрометцентр празднует 85-летний юбилей

Мурманскому управлению по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды исполнилось 85 лет. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Мурманскому управлению по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды исполнилось 85 лет. С юбилеем сотрудников организации поздравила замгубернатор региона Оксана Демченко, вручив подарки лучшим работникам.

- Чтобы человек мог посмотреть, что у нас сегодня - солнышко или дождь, здесь проделывается грандиозная работа. Ваш коллектив является носителем уникальных знаний. Спасибо вам за это и за то, что остаетесь преданы своей профессии, призванию. Я поздравляю вас с юбилеем, пусть служба развивается, процветает и радует нас прогнозами! - отметила вице-губернатор.

Оксане Демченко сотрудники УГМС также вручили подарок - именной сертификат погоды. Он показывает, какой была погода в Мурманске в день рождения его обладателя.

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