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НовостиДом. Семья29 августа 2023 10:27

Оленевод из Ловозера объяснила, почему дикие олени едят ягеля меньше домашних

Дикий северный олень съедает ягеля меньше домашних рогатых
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманская область все еще ждет компенсацию ущерба от Норвегии после того, как олени из королевства пришли в регион и съели центнеры ягеля.

Мурманская область все еще ждет компенсацию ущерба от Норвегии после того, как олени из королевства пришли в регион и съели центнеры ягеля.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область все еще ждет компенсацию ущерба от Норвегии после того, как олени из королевства пришли в регион и съели центнеры ягеля. Взыскать планируется 47 миллионов норвежских крон.

Как сообщила «КП»-Мурманск» директор природного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова, если бы олени были дикие, то никаких претензий к королевству не было, но они домашние, поэтому нагрузка на растительный покров от них многократно выше.

О причинах того, почему домашние рогатые любят обедать поплотнее, нам рассказала ловозерский оленевод Анна Сорванова-Терентьева.

- Дикий северный олень отличается от домашнего и окрасом, и поведением, и типом питания, - говорит специалист. - Домашние рогатые ягеля съедают больше, потому что они привыкли есть много и обычно им не нужно самим его добывать. Даже если мы их морковкой и различными травами подкармливаем, они все равно едят много лишайника, ведь это жвачные животные, два часа едят - два часа спят. Дикий олень ест меньше ягеля, так как пищевые процессы у него идут менее интенсивно.

Напомним: директор «Пасвика» рассказала, зачем в Норвегии убили отъевшихся в России оленей.

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