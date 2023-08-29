Оленевод из Ловозера объяснила, почему дикие олени едят ягеля меньше домашних

Мурманская область все еще ждет компенсацию ущерба от Норвегии после того, как олени из королевства пришли в регион и съели центнеры ягеля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область все еще ждет компенсацию ущерба от Норвегии после того, как олени из королевства пришли в регион и съели центнеры ягеля. Взыскать планируется 47 миллионов норвежских крон.

Как сообщила «КП»-Мурманск» директор природного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова, если бы олени были дикие, то никаких претензий к королевству не было, но они домашние, поэтому нагрузка на растительный покров от них многократно выше.

О причинах того, почему домашние рогатые любят обедать поплотнее, нам рассказала ловозерский оленевод Анна Сорванова-Терентьева.

- Дикий северный олень отличается от домашнего и окрасом, и поведением, и типом питания, - говорит специалист. - Домашние рогатые ягеля съедают больше, потому что они привыкли есть много и обычно им не нужно самим его добывать. Даже если мы их морковкой и различными травами подкармливаем, они все равно едят много лишайника, ведь это жвачные животные, два часа едят - два часа спят. Дикий олень ест меньше ягеля, так как пищевые процессы у него идут менее интенсивно.

Напомним: директор «Пасвика» рассказала, зачем в Норвегии убили отъевшихся в России оленей.

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