В мурманском Контейнер-холле открыли всесезонный уличный кинотеатр

Первой лентой, показанной накануне, стала картина Георгия Данелии «Путь к причалу». Фото: gov-murman.ru/

В Контейнер-холле Мурманска открыли всесезонный уличный кинотеатр под открытым небом. Там уже прошел первый показ - зрители, которых угощали попкорном, увидели знаменитую картину Георгия Данелии «Путь к причалу».

- Кинотеатр будет работать круглый год и мы уверены, что он будет востребован. Сейчас с коллегами прорабатываем афишу и расписание кинопоказов, - отметила министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

Напомним: в Мурманске 9 сентября пройдет спортивный фестиваль «Гольфстрим».

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