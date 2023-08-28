Первый в России духовно-спортивный центр планируют сдать до конца 2023 года

Сейчас корпус центра уже почти готов, стройка кипит более чем активно. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Весной 2022 года в Мурманске дали старт строительству первого в России духовно-спортивного центра, который возводят у Спаса на Водах.

Сейчас корпус центра уже почти готов, стройка кипит более чем активно.

- Нам часто говорили, что лучше бы церковь построила что-то полезное для города - мы строим. Мы идем в графике и даже опережая его, в октябре закончим основной этап - объект будет готов на 75%. Останется внутренняя шлифовка, отделка и обустройство тренажерами. Надеемся, что перережем ленточку к Новому году, - рассказал секретарь митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, протоиерей Владимир Семенов. - Центр оценили на уровне Минспорта, я уверен, что наш опыт потом возьмут на вооружение и другие регионы.

Центр сделают доступным для посещения, прийти в него смогут не только православные северяне, но и представители других конфессий, и те, кто не относится к ним.

Напомним: в Мурманске на улице Капитана Буркова построят Спасо-Преображенский Николаевский морской кафедральный собор, который должен был появиться больше века назад, но планам помешал приход к власти большевиков.

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