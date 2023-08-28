В центре Мурманска водитель BMW снес четыре припаркованных авто

Пассажир иномарки получила незначительные травмы, ее обслужили в медицинском учреждении. Фото: скриншот видео /

В центре Мурманска, на улице Ленинградской, рано утром 27 августа произошло ДТП с пострадавшим. Водитель сбил припаркованные машины.

- Около четырех часов утра водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону улицы Комсомольской, наехал на четыре припаркованных автомобиля справа по ходу движения, - сообщила «КП»-Мурманск» врио инспектора по особым поручениям УГИБДД региона Ирина Петровская.

Пассажир иномарки получила незначительные травмы, ее обслужили в медицинском учреждении.

Водитель BMW от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался, в отношении него составили административный протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru