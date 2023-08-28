Андрей Чибис про начало отопительного сезона - главам администраций: Сделайте так, чтобы люди не мерзли и не было перетопов

Губернатор Мурманской области поручил ориентироваться на прогноз, чтобы аккуратно включать отопление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области в разгаре подготовка к отопительному сезону 2023/2024.

- На данный момент к нему готовы 6020 жилых домов, 91 котельная, 7800 километров инженерных сетей. Все социальные учреждения должны быть готовы включить отопление с 1 сентября. Прогноз по муниципалитетам разный. Решение о включении тепла остается за главами [муниципалитетов], прошу серьезно и внимательно отнестись к этому вопросу, внимательно смотреть за прогнозом и принимать решение так, чтобы люди не мерзли и чтобы не допустить перетоп. От него есть обратные последствия - в школах открываются окна, детей продувает и они болеют, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отопление в социальных объектах региона будут включать с 30 августа.

Напомним: Кольский районный суд поддержал иск спецпрокуратуры к исправительной колонии №18 в Мурмашах. Надзорный орган во время проверки выявил, что к умывальникам и душевым в жилых отрядах не подведена горячая вода, из-за чего осужденные вынуждены мыться холодной водой.

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