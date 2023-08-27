В Мурманске девушка украла чужой смартфон из примерочной и выкинула его

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, ей грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали за кражу 19-летнюю девушку. По записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что та забрала из примерочной в магазине забытый посетительницей смартфон. Последняя, не обнаружив гаджета на месте пропажи, обратилась в полицию.

- Северянка призналась в содеянном. Она рассказала, что пользовалась чужим телефоном несколько дней, а затем выкинула из-за поломки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, ей грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

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