На праздновании Дня шахтера в Заполярном выступят Ольга Серябкина и «Чиж & Co»

С Днем шахтера жителей и гостей Заполярного поздравит Ольга Серябкина. Фото: Даниил ОПАРИН

27 августа отмечается День шахтера. В Мурманской области праздничный концерт состоится раньше.

26 августа в Заполярном выступят известные артисты.

- Ольга Серябкина, певица, автор песен, актриса и телеведущая, будет удивлять с 19.30. В 21.00 выйдет рок-группа «Чиж & Co» (Чиж и Ко) с Сергеем Чиграковым. С 22.00 до 23.00 пройдет дискотека, - сообщили в администрации Печенгоского округа.

Также Кировске 26 августа отметят День горняка. Бесплатный для северян концерт в честь праздника даст певец Григорий Лепс. Также на мероприятии выступит кавер-группа «Лакшери бэнд».

Культурная программа идет и в Ковдоре. Здесь тоже 26 августа на гастрономическом фестивале «Вкус Гипербореи» даст концерт группа «Братья Грим».

27 августа Никель станет площадкой для фестиваля Gastro Industry Fest, который пройдет в Мурманской области уже в третий раз. Помимо угощения Арктической кухней, ради которой и создали это мероприятие, гостей ждет богатая музыкальная и... спортивная программы.

Напомним: Ольга Серябкина, Чиж&СО уже выступали в Мончегорске этим летом на праздновании Дня металлурга. Также Серябкина приезжала в Мурманск на День молодежи и перепутала столицу Заполярья с Ижевском.

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