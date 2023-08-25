В Мурманской области пройдут съемки фильма «Кракен» с Александром Петровым

Съемки пройдут с 5 по 15 октября в Североморске и Заозерске. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Мурманской области этой осенью будут снимать фильм «Кракен». Съемочная группа студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова уже побывала в Заполярье в поисках локаций.

Режиссером кинокартины выступит Николай Лебедев, снявший «Нюрнберг» и «Легенда №17». Главные роли в фильме сыграют известные актеры - Александр Петров, Алексей Гуськов и Виктор Добронравов. Северяне тоже смогут принять участие в съемках.

- Из местных жителей будет небольшой набор массовки - перед съемками приедет специалист по набору актеров массовых сцен, - сообщили в группе Нордфильм (12+).

Съемки пройдут с 5 по 15 октября в Североморске и Заозерске. Здесь будут сняты общие планы, связанные с показом подводной лодки и атмосферы военного городка. Ожидается, что будет много сцен, снятых в сложных декорациях, с пожарами и затоплениями.

Фильм выйдет в прокат в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru