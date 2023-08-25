Двое жителей Североморска незаконно поймали горбуши на 20 тысяч рублей

На месте рыбалки полицейские забрали у нарушителей удочки, снасти и добытую горбушу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два рыбака из Североморска попали под уголовное дело за незаконную ловлю горбуши. Всего мужчины поймали на реке Воронья в Кольском районе 11 особей рыбы, не имея лицензии.

- Своими действиями северяне причинили ущерб России на сумму более 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

На месте рыбалки полицейские забрали у нарушителей удочки, снасти и добытую горбушу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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