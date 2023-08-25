Не понравился букет. Житель Апатитов забил насмерть молотком продавщицу цветочного магазина

В Апатитах будут судить 36-летнего мужчину, который убил продавщицу в магазине цветов. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Апатитах будут судить 36-летнего мужчину, который убил продавщицу в магазине цветов. Непоправимое произошло в марте 2023 года на улице Фестивальной.

Пьяный северянин увидел женщину, ранее составлявшую букет, который ему не понравился, и решил ее убить. Вооружившись строительным молотком, он отправился в торговый зал.

- Утром он напал на продавщицу, много раз ударив ее молотком по голове и конечностям. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Апатитчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор 65-летнему пенсионеру, который убил друга из-за своей кошки. Непоправимое произошло 9 декабря прошлого года, когда между мужчинами вспыхнул конфликт.

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