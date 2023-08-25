В Мурманской области зафиксировали первые августовские заморозки

В Мурманской области погода все больше напоминает зимнюю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области погода все больше напоминает зимнюю. Так, в ночь на 25 августа зафиксировали первый в августе заморозок: в Краснощелье столбик термометра опустился до -0,3.

Также в минус чуть не ушел аэропорт «Мурманск», но там удержался плюс - 0,2.

- В Мурманске минимум составил +4,6. Переохлаждение относительно прогноза случилось из-за позднего затягивания неба. Холодная воздушная масса, слабый ветер, длинные ночи - идеальный рецепт для выхолаживания до первых минусов перед осенью, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

При этом начался август в Мурманской области с температурных рекордов.

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