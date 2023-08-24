Устроивших застолье в гипермаркете Мурманска задержали росгвардейцы

На место происшествия по сигналу тревоги выезжал экипаж группы задержания Росгвардии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске двое мужчин наведались в гипермаркет на проспекте Ленина и решили устроить там бесплатный фуршет. Правда, закончился он для них в отделении полиции.

На место происшествия по сигналу тревоги выезжал экипаж группы задержания Росгвардии.

- Два посетителя взяли с прилавка упаковку с готовой мясной продукцией. Далее мужчины отправились в отдел с алкоголем, где взяли бутылку водки. После чего они перешли в торговый зал, где не было покупателей, съев и выпив имеющиеся при них товары. Платить за продукты мужчины не собирались, решив незаметно покинуть магазин, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

На выходе северян остановили. По заявлению работников ТЦ задержанных доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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