В Мурманской области родители тройняшек могут получить 1 млн рублей

Награжденные орденом «Родительской славой» получают по 5 миллионов, а потом на каждого ребенка в семье по 5 тысяч ежегодно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минтруда и соцразвития региона напомнили, какие выплаты положены многодетным семьям в Мурманской области. Так, при рождении трех и более детей северяне получают 1 миллион рублей.

Также награжденные орденом «Родительской славой» получают по 5 миллионов, а потом на каждого ребенка в семье по 5 тысяч ежегодно.

При низких доходах родители могут получить компенсацию ЖКУ — до 30%, оплату обучения детей в СПО. Кроме того, для многодетных действует региональный маткапитал - он составляет 141,5 тысячи рублей.

Напомним: в Мурманске выделили 14 млн рублей на электрификацию участков многодетных семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru