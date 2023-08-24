«Мурманскводоканал»: Плотина на Рогозере не разрушается с 2015 года

Ранее в минприроды региона «КП»-Мурманск» сообщили, что в настоящее время плотина утратила свое хозяйственное назначение и водохранилище Рогозера по своему прямому назначению не используется. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Состояние плотины на Рогозере в Мурманске вызвало беспокойство у общественников. По их наблюдениям, в сооружении есть дефекты.

- В Рогозере уже снизился уровень воды, это видно по берегу в нескольких местах. Дамба разрушается на протяжении нескольких лет. С каждым годом бетонные плиты вокруг озера рушатся под потоком воды. Озеро является запасом пресной воды для города на случай непредвиденных ситуаций, - сообщили представители Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды».

Ранее в минприроды региона «КП»-Мурманск» сообщили, что в настоящее время плотина утратила свое хозяйственное назначение и водохранилище Рогозера по своему прямому назначению не используется.

Также поступил ответ по техническому состоянию сооружения.

- Еще в 2015 году специализированная организация провела экспертное обследование, согласно выводам - ни о каком резком и единовременном разрушении водоподпорной железобетонной плотины речь не идет. Все повреждения, отраженные на фото, наблюдаются. «Мурманскводоканал» осуществляет контроль состояния плотины на постоянной основе. Динамика разрушения с 2015 года отсутствует. Обследования проводятся один раз в месяц, а в паводковый сезон - ежедневно. Дважды в год (перед паводком и после) составляется акт осмотра гидротехнических сооружений, - сообщили «КП» в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области со ссылкой на информацию от «Мурманскводоканала».

Напомним: в Териберке на озере Секретарском ликвидировали очаг птичьего гриппа. Всего собрали и отправили на уничтожение 1020 трупов сизых чаек, 5 августа специалисты провели заключительную дезинфекцию.

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