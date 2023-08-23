В Териберке собрали больше тысячи погибших от птичьего гриппа чаек

В Териберке на озере Секретарском завершили ликвидировали очаг птичьего гриппа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке на озере Секретарском завершили ликвидировали очаг птичьего гриппа. Всего собрали и отправили на уничтожение 1020 трупов сизых чаек, 5 августа специалисты провели заключительную дезинфекцию.

- На данный момент гибель птиц в этом районе не регистрируется, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

По правилам, карантин отменяется через 21 день после проведения всех необходимых мероприятий. Окончательно ограничения в Териберке отменят в начале сентября.

Напомним: КПП у первого эпизоотического очага в губе Ура уже сняли, но сохранили наблюдение за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru