Строительство новых домов на Бредова и Успенского в Мурманске идет по графику

До конца 2023 года в Мурманской области на стадии строительства находятся 22 жилых дома. Фото: Администрация города Мурманска

До конца 2023 года в Мурманской области на стадии строительства находятся 22 жилых дома. В том числе - на улицах Бредова и Успенского в Мурманске. Ход работ здесь проверили глава города Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин.

- Стройка на улице Бредова идет в хорошем темпе, на данном этапе ведутся работы по возведению стен первого этажа и прокладке ливневой канализации. На улице Успенского строительство более масштабное – в следующем году там появится жилой дом на 128 квартир. Работы идут в графике, - сообщил Игорь Морарь.

Часть квартир в новых домах отдадут под переселение северян из ветхого и аварийного жилья, также детям-сиротам и под аренду специалистам, которые переедут работать в Мурманскую область.

Напомним: эксперт по недвижимости рассказал, как введение «Арктической ипотеки» повлияет на стоимость квартир в Мурманской области.

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