Реконструкция подъездной дороги к Североморску завершена на 96%

Ожидается, что после реконструкции на трассе снизится количество аварий.

В Мурманской области вышла на финишную прямую реконструкция подъездной дороги к Североморску (входит в состав трассы Р-21 «Кола») с 14 по 19 километры. Работы стартовали весной 2021 года, на данный момент они завершены на 96%. Когда проект будет завершен, протяженность трассы увеличится на 20 километров.

- Полностью выполнено устройство покрытия основного хода и примыканий, тротуаров и пешеходной дорожки, оборудован подземный пешеходный переход, на участке уложено более 400 погонных метров водопропускных труб. Завершены работы по монтажу систем водоотведения и искусственного освещения. После завершения реконструкции, запланированного на ноябрь этого года, вдоль восточной границы Мурманска появится своеобразное транспортное полукольцо — современная комфортная и безопасная автодорога, - сообщили в минтрансе Мурманской области со ссылкой на Упрдор «Кола».

Ожидается, что после реконструкции на трассе снизится количество аварий.

Напомним: в Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали девять участков дорог, еще девять находятся в высокой степени готовности.

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