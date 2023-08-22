Из Мурманска в Китай впервые доставили живого камчасткого краба

Из Мурманска в Китай впервые экспортировали живого камчатского краба. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Из Мурманска в Китай впервые экспортировали живого камчатского краба.

- Логистический коридор Мурманск - Шереметьево - Китай занимает всего пять-семь дней. Каждый этап тестировался десятки раз, чтобы на стол конечного потребителя поступил самый качественный живой краб, - сообщили в минприроде Мурманской области со ссылкой на компанию «Антей».

Ранее на эскпорт шел в основном замороженный краб. Сейчас живой продукт сначала автофурами ведут в Подмосковье, еженедельный объем составляет до 40 тонн, а уже оттуда в специальных коробах с хладоэлементами и пропиткой из морской воды транспортируют по воздуху. Благодаря понижению температуры до 2 градусов крабы засыпают.

Напомним: «КП»-Мурманск» собрала статистику, сколько камчатского краба изъяли у браконьеров в Мурманской области за последние годы.

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