В Североморске открыли памятник палубной авиации Северного флота

В Мурманской области стало на один памятник больше. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области стало на один памятник больше. На территории 45-й армии ВВС и ПВО открыли памятник палубной авиации Северного флота, на постаменте теперь стоит штурмовик Як-38 с бортовым номером 95.

- История советской палубной авиации ведет начало с ноября 1972 года, когда летчик-испытатель Михаил Дексбах совершил первую посадку на палубу противолодочного крейсера «Москва». Уже через несколько лет Як-38 начал совершать полеты над океанами, считавшихся до того времени вотчиной палубной авиации США, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Как отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев, благодаря мужеству и самоотверженности летчиков-испытателей, а затем и строевых лнтчиков Северного флота, первый советский вертикально взлетающий палубный штурмовик Як-38 внес весомый вклад в повышение боеспособности ВМФ СССР и развитие отечественной авиации, а также в освоение новых для того времени кораблей – тяжелых авианесущих крейсеров проекта «1143»

Напомним: в Оленегорске на въезде в город установили необычный памятник - карьерный 136-тонный самосвал БелАЗ. Это был подарок городу от местного горно-обогатительного комбината.

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