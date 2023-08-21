В мурманском районе Росляково построят новую станцию водоподготовки

В рамках соглашения областного правительства и Минстроя город получит федеральную субсидию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мурманском районе Росляково проведут комплексную реконструкцию системы водоснабжения - для этих целей построят новую станцию водоподготовки. В рамках соглашения областного правительства и Минстроя город получит федеральную субсидию.

- Также к 2026 году в домах появятся индивидуальные теплопункты. Это значит, что улучшится качество и холодной, и горячей воды. Однако далеко не всегда возможно сразу установить новое оборудование. Перед выполнением работ необходимо провести обследование подвальных помещений и разработать соответствующие технические решения. Планы масштабные, поэтому вполне логично, что в программу будут вноситься корректировки, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: на закрытую систему горячего водоснабжения в Мурманске перевели 136 домов. Всего такую работу должны проделать с более чем 400 домами в Ленинском округе.

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