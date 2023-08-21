В Архангельске провернули мошенничество на 7 млн при реконструкции аэропорта

В Архангельской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму 7,3 миллиона рублей при реконструкции аэропорта Талаги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Архангельской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму 7,3 миллиона рублей при реконструкции аэропорта Талаги.

Выяснилось, что в 2021 году организация занималась инженерно-изыскательными работами, которые согласно проектной документации и подписанным актам были выполнены полностью. Однако это оказалось не так.

- Заказчик произвел оплату, однако при прокурорской проверке выявили факт невыполнения всех предусмотренных контрактом работ, - сообщили в транспортной прокуратуре Архангельской области.

Архангельским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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