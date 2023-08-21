В 69% образовательных учреждений Мурманской области полностью заменили окна

В Мурманской области продолжается замена старых деревянных рам на новые пластиковые в школах, лицеях и т.д. в рамках проекта «Теплое окно». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжается замена старых деревянных рам на новые пластиковые в школах, лицеях и т.д. в рамках проекта «Теплое окно».

- В этом году заменили 2,5 тысячи окон в 11 муниципалитетах. Сейчас в 69% образовательных учреждений окна заменены полностью, - сообщила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

Помимо школ, гимназий и лицеев такая работа идет и в детских садах.

Напомним: в Североморске подходит к завершению капитальный ремонт трех школ - №2 в Сафоново и №1, №12. Техническая готовность учебных заведений варьируется от 85 до 93%, а это значит, что 1 сентября ученики пойдут уже в обновленные учреждения.

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