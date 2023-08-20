Жителей Сафоново предупреждают о занятиях с боевой стрельбой

Занятия будут проводить с 21 по 25 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Сафоново предупреждают о проведении занятий по огневой подготовке с боевой стрельбой. Они будут проходить с 21 по 25 августа с 08.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части в районе аэродрома.

- В целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещен, - сообщает администрация Североморска.

Напомним: на автодороге Кола-Мурмаши 22 августа ограничат движение авто.

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