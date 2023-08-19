Надо ли в лес? Жители Мурманской области делятся впечатлениями от похода за грибами и ягодами

Грибов летом 2023 года в лесах Кольского полуострова мало. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Август 2023 года то испытывает северян рекордной жарой, то сильнейшими ливнями. Казалось бы, тепло и влага - идеальные условия, чтобы «тихая охота» радовала результатами. Но, увы, жители Мурманской области чаще всего уходят из леса разочарованными.

«Морошки очень много, собираем килограммами», «Морошки много, есть немного черники. Брусники мало и она еще только зреет», «Грибов почти нет», «Три часа в лесу - нашли один гриб», - пишут северяне в соцсетях.

Это тем обиднее на фоне лета 2022 года, когда грибов в лесах Мурманской области было невероятно много.

Напомним: ранее результатами похода в лес за грибами поделился телеведущий Андрей Малахов.

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