Мурманские фабрики по переработке рыбы испытывают дефицит в 60% на фоне экспорта

Рыбоперерабатывающие фабрики в Мурманске могут работать с большим объемом сырья, чем есть на данный момент. Фото: Нигина БЕРОЕВА

«Комсомольская правда»-Мурманск» провела круглый стол по проблемам в современной рыбной отрасли. Представители рыбопереработки рассказали, что на фоне избыточного экспорта охлажденной рыбы фабрики испытывают дефицит в охлажденном сырье, при этом могли бы работать в 2-3 раза больше.

- На данный момент мы загружены примерно на 40%, - рассказала директор ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» Елена Чабанюк.

Также она отметила, что сырья также не хватает из-за проблемы с мышьяком (российское законодательство жестко прописывает требования по его содержанию в рыбе, из-за чего рыбу проще поставлять на зарубежный рынок, чем отечественное).

При этом на рынке в Мурманске сложилась конкуренция между фабриками, которые строились непосредственно крупными компаниями, и теми, что появились самостоятельно. Представители прибрежного рыболовства обращают внимание на то, что нужно изменить ситуацию с поставками рыбы на отечественный рынок, что повлечет за собой новые рабочие места в Мурманской области и развитие рыбного порта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru