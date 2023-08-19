Стало известно, как будет выглядеть новый бассейн в Мурманске

В Первомайском округе Мурманска появится новый спортивно-оздоровительный центр в районе дома №91 на проспекте Кольском. Фото: Главгосэкспертиза России

В Первомайском округе Мурманска появится новый спортивно-оздоровительный центр в районе дома №91 на проспекте Кольском.

- Общая площадь застройки – 2868 кв. м, площадь всего здания – 8084,81 кв. м. Его построят по быстровозводимым технологиям на основе монолитного железобетонного каркаса, с вентилируемыми фасадами. Комплекс включает в себя два бассейновых зала для взрослых и детей, с длиной дорожек 25 и 16 метров соответственно. Они будут расположены на первом этаже. На втором этаже разместят зимний сад, а также залы для подготовительных занятий детской группы, методические кабинеты и иные служебно-административные помещения. Тренажерный зал будет расположен на третьем этаже. Ко всем помещениям комплекса обеспечивается беспрепятственный доступ взрослых и детей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для перемещения в креслах-колясках, - сообщает паблик «Мурманск: что есть и что будет?».

В нем опубликовали фото, как буде выглядеть будущий комплекс.

Напомним: в Мурманске строят лицей и новую школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru