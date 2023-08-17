Депутаты Ускова, Мостовой и Меркушова проведут прием граждан в Мурманске

Глава Мурманска Игорь Морарь анонсировал новые встречи депутатов горсовета с населением. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь анонсировал новые встречи депутатов горсовета с населением.

21 августа с 13.00 до 15.00 с северянами встретится Ирина Ускова (в школе №5, ул. Александрова, 32/2).

22 августа с 12.00 до 13.00 - Елена Меркушова (региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева,

пр. Ленина, д. 88, предварительная запись по телефону8 (8152) 69-33-00).

24 августа с 15.00 до 17.00 пройдет встреча с Леонидом Мостовым («Дом молодежи»

ул. Капитана Орликовой, 58).

Напомним: 12 августа в России отмечается День физкультурника. Накануне праздника прошла встреча депутата Совета депутатов Мурманска Ирины Андреевой с ветеранами спорта. Она приветствовала именитых спортсменом от лица главы города Игоря Мораря.

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