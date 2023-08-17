Для Мурманска закупят 23 новых автобуса

В Мурманске парк общественного транспорта будет обновлен до 79%. Показатель вырастет после новых закупок.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске парк общественного транспорта будет обновлен до 79%. Показатель вырастет после новых закупок.
- Закупаем еще 23 автобуса, которые будут работать на регулярных маршрутах, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Всего осенью в Мурманске на линии выйдут 30 новых автобусов, которые Государственная транспортная лизинговая компания поставит в лизинг. Это стало возможным благодаря льготному финансированию государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - на обновление парка общественного транспорта в столице Заполярья выделили 353 миллиона рублей.
Ранее новый рейсовый автобус фирмы YUTONG, который приобрели в конце 2022 года, вышел на рейсы в Териберку и Туманный.
Напомним: в Мурманской области изменилось расписание движения автобуса №112 Североморск - Щукозеро.
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