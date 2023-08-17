Годовая инфляция в Мурманской области в июле ускорилась до 4,9%

Особенно заметен рост цен на апельсины, яблоки, капусту, груши, виноград и лимоны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Годовая инфляция в Мурманской области за июль 2023 года ускорилась до 4,9% после 4,2% в июне. Об этом говорят актуальные данные Центробанка. Главная причина - ослабление рубля и удорожание на фоне этого импортных овощей и фруктов. При это есть традиционный сезонный спрос на них со стороны потребителей.

Особенно заметен рост цен на апельсины, яблоки, капусту, груши, виноград и лимоны. Также подорожало мясо птицы, которое в июне, наоборот, стало дешевле.

- Ослабление рубля и увеличение потребительской активности стали основными причинами ускорения роста цен на непродовольственные товары. В регионе замедлилось в годовом выражении снижение цен на смартфоны и смарт-часы, продолжили дорожать легковые автомобили, – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Напомним: в Мурманской области цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 10,4% по сравнению с прошлым годом. А по сравнению с первым кварталом этого года наблюдается рост цен на 5%. Об этом сообщает Мурманскстат.

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